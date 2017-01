Le livre The Legend of Zelda: Art & Artifacts aura droit à une version Limited EditionLe livre est à 80€ et je pense qu'il partira comme des petits pains (comme l'artbook Metal Gear Solid V Collector's Edition qui se trouve en rupture)Le livre est édité par DarkHorseCette version sera limitée à 10 000 exemplaires monde et aura une cover spéciale Master Sword et un slipcaseJe viens de voir une vidéo sur le livre et il est magnifiqueN'oubliez pas que si vous commandez en passant par les liens, je pourrai refaire un autre concoursJe viens de le voir un petit peu moins cher sur Amazon DE 70€ FDPI