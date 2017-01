Voici une Image autour de la Nintendo Switch :Cette image provient d’un listing de Gamestop Germany. On peut y voir que deux jeux issus de la Saga Sonic sont prévus, peut-être Sonic Mania et Project Sonic 2017. On voit également d’un jeu Monster Hunter est aussi prévu. Reste plus qu’à attendre jusqu’à vendredi matin pour en apprendre plus…Source : http://www.gonintendo.com/stories/271523-is-this-hope-for-sonic-mania-on-switch