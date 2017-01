First Four Figures a publié une vidéo qui montre la figurine du masque de Majora de la licence The Legend of Zelda.



Comme attendu la figurine est grande. L'ensemble est composé du fameux masque fixé a une branche d'arbre. Enfin, le masque est doté d'un système d'éclairage par les yeux, dans le noir ça rend super bien.