Tim Sweeney, fondateur et PDG d'Epic :



"Une chose intéressante s'est produite au sein du marché des consoles. Les budgets étaient en hausse. Le premier Gears of War nous a coûté 12 millions de dollars, et il nous a rapporté 100 millions de dollars de recettes. Donc c'était génial. Mais en arrivant à Gears of War Judgment le développement coûtait 60 millions de dollars, tout en rapportant toujours 100 millions."



Et c'est donc en partie pour cela que le studio a décidé de revendre la saga à Microsoft pour aller vers d'autres horizons :



"Nous avons vu que tandis que vous entriez dans cette nouvelle génération, celle de la Xbox One et de la PlayStation 4, nous pourrions nous attendre à des coûts à nouveau multipliés par deux. Et la base des utilisateurs n'allait pas doubler, elle. Il fallait revenir à zéro, et tout reconstruire. Nous avons senti que nous étions d'une viabilité discutable en tant que développeur indépendant de triple A".