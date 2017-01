Bonsoir les gens, je vous propose une vidéo compilant certaines de mes actions de la partie sur Overwatch ^^Je suis bien contient de pas être un pgmmais j’espère que ça vous plairaN hésitez pas à me dire ce que je pourrais améliorer ^^Allez à bientôt

Like

Who likes this ?

posted the 01/09/2017 at 07:27 PM by darksly