Voici une Rumeur concernant le jeu Scalebound :Selon le site Kotaku, le jeu, programmé pour sortir sur Xbox One et sur PC, est en difficulté et peut être annulé, selon plusieurs sources. Bien que le site attende une annonce officielle de Microsoft, ce dernier a juste déclaré qu’ils en diront plus très bientôt. Apparemment, le développement était devenu plus que compliqué depuis un certain temps.Shinobi602 appuie un peu plus cette rumeur. Plus qu’à attendre une officialisation de Microsoft ou PlantinumGame.UP : Selon Eurogamer, le développement de Xbox One exclusive Scalebound a cessé après plus de quatre ans. Plusieures sources ont confirmé au site Eurogamer que Microsoft et les développeurs de Platinum Games se sont séparés sur le projet, et que le travail a été arrété avant la fin de 2016. Le jeu Scalebound a été vu pour la dernière fois en public au Gamescom 2016 en août. Depuis lors, la relation entre Microsoft et le développeur Platinum Games s’est fortement aggravée. Les travaux sur le jeu ont pris un sérieux coup l'automne dernier, selon des sources d'Eurogamer, lorsque plusieurs membres de l'équipe de développement ont été forcés de prendre un mois de congé suite à la lourde charge de travail du projet. Du coup, le jeu Scalebound était maintenant en retard. En raison des problèmes persistants entourant le moteur du jeu et les échéances, la décision a été prise que le projet ne pourrait plus continuer…Sources : http://kotaku.com/rumors-swirl-that-scalebound-is-in-trouble-1790986886 et http://www.eurogamer.net/articles/2017-01-09-sources-microsoft-and-platinum-part-ways-on-scalebound-development-ceased