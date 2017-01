"excellent" avec le contenu du Season Pass, j'y retourne depuis plusieurs jours là et je kiffe ma race! Bon faut dire que j'ai le hype de Rogue One encore présent et l'épisode VIII qui va bientôt tombé avec son teaser donc c'est la bonne période pour reprendre.Mais mine de rien, tous les modes mélangés avec les terrains de jeu qui changent (via le mode) avec le Season Pass derrière ça donne pas mal de zone de jeu finalement, les contrats hutt sont assez cool aussi pour débloquer du contenu!Du coup j'attends énormément le II qui j'espère sera basé sur la prélogie, avec un mode histoire "solo" il y a moyen de faire quelque chose de grandiose notamment la bataille de Géonosis de l'épisode II, opus qui j'espère ne sera pas timide en contenu de "base" par rapport au premier, surtout que la prélogie est bien plus riche que la trilogie sur les points concernés. Au final un très beau boulot autour de ce jeu, bref vivement les informations du II! Objectif en cours: Monté niveau 100 et après les trophées des extensions! (Mais ça sera après le platine de FFXV qui va arrivé sous peu!)