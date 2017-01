L’émulateur PPSSPP disponible sur Android fait des merveilles sur la Shield Tablet de Nvidia. Je vous propose quelques explications sur les configurations possibles pour faire tourner un maximum de jeux. Dans une moindre mesure, ces explications sont aussi valables sur les appareils android classiques.



De manière générale, je fais la distinction entre 3 catégories de jeux :

- Les jeux en 2D: on ajoute des filtres pour adoucir la définition du pixel et rendre l'image plus agréable à l'oeil.

- Les jeux en 3D en 30fps : la majorité. Ils passent sans problème en HD pour la plupart.

- Les jeux en 3D en 60 fps : parfois plus difficiles à faire tourner, il faut savoir faire des concessions sur la résolution ou le framerate(God of war, Wipeout, Tekken).



PPSSPP est capable de gérer une configuration globale ou bien des configurations spécifiques pour chaque jeu. Le plus simple est d’abord d’établir une configuration globale générale, et dans un second temps, des configurations spécifiques.

Le but recherché est d’obtenir l’émulation avec le plus d’images par secondes et le plus d’améliorations graphiques possibles (HD, filtrage de textures, etc...). Il faut garder en tête que plus l'on cherche à augmenter la résolution, plus on ajoute de filtres, plus l’émulateur aura besoin de ressources et plus le frame rate sera difficile à maintenir. Néanmoins, il est possible d’obtenir d’excellents résultats en termes de fluidité en conservant le rendu PSP d’origine.



Je passe sur la configuration des touches qui dépend de votre manette, ou si vous préférez jouer en tactile.



Durant la configuration, il faut garder en tête la distinction entre le nombre d’images par seconde et la vitesse : Il est important de faire cette distinction car parfois il faudra sacrifier le nombre d’images par seconde pour conserver la vitesse à 100% (et jamais l’inverse). Une vitesse de 100% permet de conserver un gameplay optimal (il peut arriver que l’on doive basculer un jeu en 30 fps au lieu des 60 fps d’origine pour conserver la vitesse).



Dans l'onglet Graphismes :

- Rendu back-end : OpenGL (toujours)

- Mode : Il est important de noter la différence entre les modes "mise en mémoire tampon" et "pas d’effets de mise en mémoire tampon" : Pour faire simple, "Pas d’effets de mise en mémoire tampon (hack de vitesse)" est plus efficace en sacrifiant certains effets (le blur par exemple), mais la "mise en mémoire tampon" est plus souple sur la compatibilité. Il faut savoir jongler entre les deux. Seul le mode mise en mémoire tampon est compatible avec le saut d’images automatique. Adaptez votre choix en fonction du jeu.

- Simuler les effets de transfert de bloc : true

- "Saut d’images" et "Saut d’images automatique" : en fonction du mode utilisé, vous pouvez faire varier le saut d'images pour conserver la vitesse. Là c'est le framerate qui est sacrifié.

- Shaders de post-traitement : Effets qui peuvent embellir le jeu. Je ne l'utilise jamais.

- Résolution du rendu : PSPx3 en général. En passant la résolution à x1, on retrouve le rendu PSP d'origine.

- Résolution d’affichage : résolution native de l’appareil

- Mip mapping : true

- Transformation matérielle : true

- Enveloppe logicielle : true

- Cache vertex : true

- Mise en cache paresseuse : true

- Conserver les textures modifiées : false

- Désactiver les effets les plus lourds : true

- Qualité des courbes de Bézier : haute

- Mise à l’échelle des textures : permet de filtrer les textures et les sprites 2D. Gourmand en ressources.

- Filtrage des textures : comme son nom l’indique, permet d’adoucir les textures des polygones. Gourmand en ressources.



Allez ensuite dans l’onglet "Outils", puis "Outils de développement". Ici il n'y a qu'une option à vérifier :

CPU Core : Dynarec (JIT)



Pour finir, allez dans l’onglet "système" :

- Mémoire rapide instable : true

- Utiliser plusieurs fils d’exécution : true



La majorité des jeux tourne en HD de façon impeccable sur la Shield. J'ai effectué de très nombreux tests, n'hésitez à me poser des questions si vous rencontrez des difficultés.