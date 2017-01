Je me demande, pourquoi nintendo a pas dit clairement que l'écran de la switch était tactile ou non.



Pourquoi le cacher? surtout que dans les 2 présentation de la switch, aucune personnes a toucher l'écran.



Donc pour moi, l'écran n'est pas tactile.



Mais je me demande pourquoi nintendo ferai une marche arrière, sachant que le tactile c'est beaucoup démocratiser.



Y a t'il quelque chose de spécial concernant cette écran?



Pourquoi autant de flou?





Vous en pensez quoi?