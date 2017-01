Salut à tous, comme l'indique le titre de l'article, je cherche une team pour un de mes amis qui est vraiment très doué à League of Legends et qui y joue depuis environ 4 ans à peu près. Pourriez vous m'indiquer les démarches (comment rejoindre, contacter les team etc.) ainsi que les noms des team françaises qui recrutent svp ? Un grand MERCI à vous.



P.S : Quelqu'un aurait-il un lien pour regarder kingsglaive en V.F svp (stream ou DDL)