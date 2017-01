Après un petit bug dans le panier sur Amazon, voici le collector de retour pour 79.99€ comme chez MicromaniaA l'intérieur du coffret, il y a :-Le jeu-Un steelbook-Un Artbook-L'OST en digital-Une statuette de Trico et de sa fève (Le tout pour 79.99€ au lieu de 130€N'oubliez pas que si vous commandez en passant par les liens, je pourrai refaire un autre concours

posted the 01/09/2017 at 03:35 PM by leblogdeshacka