Grâce à cette mise à jour, Mafia III grimpe à une résolution atteignant les 1440p, offrant un meilleur rendu aussi bien sur les téléviseurs UHD que Full HD. Digital Foundry a également noté quelques améliorations visuelles : un motion blur beaucoup plus propre et des ombres moins crénelées. En revanche, les cinématiques sont identiques sur les deux consoles.



Du côté du framerate, il est intéressant de noter qu'il est beaucoup plus stable sur PlayStation 4 et PlayStation 4 Pro, avec de rares chutes constatées dans certaines situations critiques.

Pour fêter sa 20ème bougie, et oui déjà, la licence Diablo s'est offert tout un tas d'améliorations à destination du troisième opus. La première est de taille, puisqu'elle vous permet de rejouer à l'opus original dans une version refaite mais uniquement ce mois-ci. Si vous souhaitez y accéder, il faudra venir à bout de quelques Cultistes, récupérer des missives sur leurs cadavres, ce qui vous conduira à un portail situé dans le Vieux Tristram. Un retour dans le passé garanti !



Par ailleurs, cette MAJ estampillée 1.15 profite également aux possesseurs de PS4 Pro une définition dynamique capable d'afficher une 4K native dans certaines zones paisibles comme la nouvelle Tristram ou l'auberge, sans remettre en cause la solidité des 60 images par seconde. Durant l'action, le jeu s'adapte donc constamment en fonction du niveau d'activité avec par exemple du 1700p/1800p, et seules les conditions les plus extrêmes des parties de haut niveau peuvent temporairement forcer un retour au 1080p. Les possesseurs de PS4 Pro sans écran 4K bénéficient aussi comme souvent de la technique du sous-échantillonnage, qui affine la qualité de l'image et la rend moins crénelée.



Digital Foundry a également constaté quelques autres petites améliorations comme le perfectionnement de l'occlusion ambiante, qui contribue également à l'amélioration visuelle de l'ensemble, même si le Diablo III disponible sur PS4 classique était déjà une adaptation de fort bonne facture. L'occasion de signaler que Diablo III : Reaper of Souls - Ultimate Evil Edition fait partie des jeux soldés en janvier sur le PlayStation Store (19,99 euros).