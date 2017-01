Voici une Rumeur autour de la Nintendo Switch et du jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :La semaine dernière, les box ci-dessus ont été dévoilé, avant de savoir qu’ils s’agissaient de fake. C’est maintenant le revendeur Webhallen qui publie ces box de quelques jeux Nintendo Switch :Et on termine avec celle du jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :On ne sait pas cependant si le rendu est définitif et officiel pour le moment. Pour rappel, la Nintendo Switch sortira en mars prochain…Source : http://www.neogaf.com/forum/showpost.php?p=227930690&postcount=16259