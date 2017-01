L'animation du perso aussi





Yo mes 2B !Comme conseillé par les vilains pro S du site (ironie inside), je suis allé me télécharger la démo de NieR : Automata sur PS4.... et bin grosse claque ce jeuJe l'attendais pas du tout et maintenant il est déjà dans ma liste de préco comme vous pouvez le voir sur ma nouvelle bannière de blog.J'ai adoréC'est un putin de mix beat'em'all, shoot'em'up avec du mecha, une héroine bien sexy avec un grain de beauté sous la bouche comme Bayonetta a se demander si y'a pas un lien de parenté(A moins que la femme idéale chez PlatinumGames à forcément un grain de beauté sur le visageLe gameplay aux petits oignons, de superbe effets, des plans de caméra intéressant qui change l'apporche du gameplay, une bonne mise en scène, non sérieux cette démo est donne foutrement envie !Le seul truc qui fait chierC'est qu'il sort le 10 mars, soit entre Horizon : Zero Dawn que j'ai déjà préco en version spécial et Mass effect Andromeda..... et la sortie de la Switch avec ZeldaDu coup, j'espère qu'Horizon sera repoussé à Mai, que je puisse prendre NieR en day one et Mass effect bin il attendraCar avec la Switch, le mois de mars il va pas faire plaisir au banquier (et a maman