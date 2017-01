Le site Venturebeat rapporte les propos de Jen-Hsun Huan, le CEO de Nvidia via une interview lors du CES 2017.Il précise que la Switch est clairement une console de jeu et qu'elle proposera toute l'expérience de Nintendo.

La Nintendo Switch est une console de jeu. Elle est très Nintendo. L'expérience dans son ensemble sera très Nintendo. La beauté de cette société, son savoir-faire, sa philosophie, c'est qu'ils se concentrent sur le besoin de s'assurer que l'expérience de jeu est incroyable, étonnante, et sans danger pour les jeunes gens, pour les enfants. Leur dévouement à leur art, ce dévouement singulier, est vraiment admirable. Quand vous verrez la Switch, je pense honnêtement que vous allez être époustouflés. Elle est vraiment agréable. Mais cela n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle.( Référence à leur travail sur le secteur automobile) - Traduction Gameblog

