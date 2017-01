Voici une Déclaration autour de la Nintendo Switch :Selon Jen-Hsun Huang, la Nintendo Switch sera une console très Nintendo. Nintendo proposera d’ailleurs une expérience entière. La philosophie de cette entreprise se concentre principalement sur le fait de proposer une expérience de jeu étonnante, surprenante et sûre pour les jeunes, et pour les enfants. Leur dévouement à leur métier est tout à fait admirable. Quand les gens verront ce que propose la Nintendo Switch, ils vont être époustouflés, franchement. Jen-Hsun Huang précise que cela n'a rien à voir avec l'IA. On verra ça de nos propres yeux vendredi prochain…Source : http://www.gonintendo.com/stories/271488-nvidia-ceo-thinks-that-nintendo-switch-is-going-to-blow-people-aw

posted the 01/09/2017 at 11:58 AM by link49