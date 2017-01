Capcom va proposer de découvrir de nouvelles sensations avec la Resident Evil 7: Blood, Sweat, and Fears 4D VR Candle.La bougie, se trouve à 17,99 € chez Merchoid dispo pour le 20 janvier 2017, à vous les joies de découvrir l'odeur des zombies avec des notes de vieux bois et de cuir. L'accessoire doit se consumer pendant environ une vingtaine d'heures, soit suffisamment longtemps pour finir le jeu selon la description. Il ne s'agit pas d'une blague mais bien d'un produit dérivé officiel sous licence de Capcom.

posted the 01/09/2017 at 11:17 AM by evilchris