Un nouvel artbook "Tribute to Otomo" sort la semaine prochaine en France.Les plus grands noms rendent hommage au maître à travers leurs dessins, dont une vingtaine d'artistes japonais : Masamune Shirow, Masakazu Katsura, Tsutomu Nihei, Katsuya Terada, pour ne citer qu'eux..Le bouquin réunit toutes les planches hommage crées pour l'exposition d'Angoulême 2016.Evidemment connu pour Akira, il ne faut pas oublier quelques autres oeuvres toutes aussi bonnes.Quand on y pense, ça commence à dater tout ça... mais c'était toute une époque !A défaut de pouvoir le feuilleter pour l'instant, quelques images sont dispoDéjà dispo en précommande sur Amazon et autres (sort le 18 janvier)