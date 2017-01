C'était durant leurs émission machin la...Bref, au moment du passage du trailer de The Last of Us 2 on a des avis de la team gamekult sur ce que ND doivent faire pour le deuxième volet après un The Last of us 1 très...répétitif, chiant à jouer, ennuyeux, avec une infiltration moisie, un gameplay périmé et même à l'époque.



Assez étonnant pour un jeu noté 9/10 par GameKult...Syndrome de la girouette? le chèque était trop fort à l'époque? Ou le buzz pour des vues minables?



A 1:03:00 de la vidéo: