Voici une Déclaration autour de la Xbox Scorpio :Au niveau des specs de la Xbox Scorpio tout ce que nous savons, c'est qu'elle aura 8 Cores, 6 TFlops, 320GB/s de bande passante, un rendu 4K et sera compatible VR. Frank O 'Conner, qui travaille pour le Studio 343 Industries, déclare que la console est plus costaud qu'il en attendait initialement, ce qui l'a vraiment impressionné. Il se pourrait donc que les specs aient été revues à la hausse. Pour en apprendre plus, il faudra surement attendre l’E3 2017, car il ne peut en dire plus. La Xbox Scorpio sortira cette année, sans date de sortie arrêtée pour le moment…Source : http://www.gamepur.com/news/25476-project-xbox-scorpio-beefier-i-expected-says-frank-oconner-343i.html