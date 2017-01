Voici une Information autour du jeu Deus Ex : Mankind Divided :Si vous avez achetez le jeu après son lancement, vous pouvez dès à présent récupérez le DLC Day One, The Augmented Covert Agent Pack, gratuitement. Sur Ps4 par exemple, il faut simplement télécharger le contenu sur le PS Store, qui comprend la mission supplémentaire Desperate Measures, une compilation de skins pour l'armure d'Adam et des armes, et des améliorations d'armes, entre autres. Il est aussi possible de télécharger trois livres numériques. Eidos Montreal précise également que le deuxième DLC, A Criminal Past, est prévu pour bientôt, puisqu’il sortira en début d’année…Source : http://www.playstationlifestyle.net/2017/01/08/day-one-deus-ex-mankind-divided-dlc-free/