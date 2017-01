Et une nouvelle vidéo de, une ! Pour ceux qui ne le connaissent pas, cet utilisateurcompare souvent quelques jeux récents à d'autres plus anciens ou à des rendus antérieurs afin de mettre en évidence de jolis défauts prouvant que parfois, c'était mieux avant.Aujourd'hui, il a posté une vidéo comparantà son illustre ancêtre, premier du nom. Pour rappel, ce dernier est sorti en 2006 et le quatrième opus est sorti en 2016, soit dix années plus tard. De ce fait, il devrait être évident quesoit bien plus ambitieux, ait droit à davantage de détails, de réalisme... eh bien non :C'est juste dingue à quel point le tout premieratomise (et le mot est faible) son jeune frère sur de nombreux points : animation, détails, physique et j'en passe, c'est à se demander lequel est sorti en premier...C'est avec cette vidéo qu'on voit à quel pointétait sacrément ambitieux et novateur en son temps, le souci du détail y est tout simplement époustouflant, contrairement à. Ne parlons même pas du traitement du personnage de Frank West, tout simplement scandaleux et indigne de lui.Comme quoi, certaines licences devraient définitivement rester chez les développeurs d'origine.