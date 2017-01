Je suis entrain de faire recore sur one et c'est vraiment de la bombe, le jeu est hyper addictif, je n'arrive pas à lacher la manette.Il me rappelle un peu les rockman x mais en 3d cause de sa jouabilité qui est d'ailleurs parfaite. Rarement on se loupe lors d'un saut. Concernant le gameplay, tout y est, dash, double saut, lock, tir chargé, personnage secondaire, upgrade, l'idée des couleurs entre ennemis et les tirs, excellent et dynamique.L'ost aussi est cool. Franchement je ne comprends ce qui s'est passé avec les tests de ce jeu, pourquoi l'avoir autant descendu, c'est un bon mélande de pas mal de jeux. Rockman, metroid, contra un genre qui passe vraiment bien et qui est tout de même rare sur cette génération.Alors ok le jeu visuellement c'est pas la claque sur one, mais il est fun et pas trop mal.Ceux qui ne l ont pas fait et qui ont une one, n'hésitez pas si vous aimez le genre.j y retourne