Cette rumeur est apparue aujourd'hui sur 4chan, elle me semblait suffisamment intéressante pour être partagée ici, à prendre avec des pincettes donc.



Selon un utilisateur 4chan, anonyme bien sûr, les rumeurs de l'an dernier sur l'Egypte Antique comme époque dans le prochain Assassin's Creed sont fausses.

Le veritable prochain jeu se nommerait non pas Empire mais tout simplement 1398 et prendrait place dans la Serbie du XIVème siècle avec la dynastie des Lazarević. On y incarnerait un guerrier proche du souverain Lazar Hrebeljanović.



Le personnage du présent (ENFIN) serait d'une certaine manière lié à Gavrilo Princip, assassin de l'Archiduc François-Ferdinant, dont la mort causa le début de la première guerre mondiale.



Enfin plusieurs fragments d'Eden feraient leur apparition.



Voilà, même s'il ne s'agit que de rumeurs, dîtes ce que vous en pensez. Personnellement ça m'intéresse déjà plus que la trilogie Egypte Grèce et Rome antique. Et puis même si la rumeur sur l'Egypte Antique est plus crédible, je serais étonné qu'Ubisoft ne travail pas sur plusieurs projets.