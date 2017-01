Voici une Rumeur concernant une possible suite à une exclusivité Ps4, Bloodborne :Un nouvel article du site Express suggère qu'un nouveau jeu issu de la Saga Dark Souls ou Bloodborne sortira en 2017. Masaaki Yamagiwa a en effet déclaré il y a peu que l'activité du studio a continué depuis le jeu Bloodborne et que les joueurs devraient s'attendre à une sortie en 2017. Teruyuki Toriyama a lui déclaré que leur nouveau projet était très ambitieux. Dark Souls II est sorti en 2014, Bloodborne en 2015 et Dark Souls III en 2016. Il ne serait pas étonnant que Bloodborne 2 sorte bien en 2017. Le jeu est censé être multiplateforme, et le studio prévoit de le sortir sur Ps4, avec une option PlayStation VR, Xbox One et PC. Il faudra cependant attendre une confirmation du Studio From Software…Source : http://n4g.com/news/2002595/bloodborne-ii-might-be-coming-this-year