Je viens de voir que la statue d'Uncharted 4 est disponible sur Amazon.deLa figurine est en résine et mesure pas moins de 30cm. Bon, il faut compter 79.99€ sans les FDPD'ailleurs, le collector est à 70€ en Allemagne.Elle m'a l'air pas mal cette statue

Like

Who likes this ?

posted the 01/08/2017 at 06:16 PM by leblogdeshacka