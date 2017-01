World Première au CES2017 de la toute nouvelle technologie Honda à destination des véhicules à 1 ou 2 roues censés tenir en équilibre. Cette moto peut se déplacer toute seule suivre un guide et tenir en équilibre toute seule. Cette technologie ouvre la porte aux véhicules autonomes possédant moins de 3 roues.

Who likes this ?

posted the 01/08/2017 at 06:13 PM by orbital