Bon voila j'ai déjà finis The Last Guardian qui étais court quand même!L'univers la Direction artistique j'ai vraiment kiffé , Trico aussi est un perso attachant, j'ai bien aimé aussi le fait que ce soit la bête qui fasse tout on dépends d'elle et on se sent faible, ça change de mes jeux habituelPar contre la camera trop MAL faite, la maniabilité est bidon même dans des moments ou la bête doit te rattraper sa marche pas plusieurs foisLes décors sont pas du tout varié, on dirais le même temple sérieux !!Sinon Trico niveau ordre la aussi trop mal fait tu lui dis de monter, il descends quoiPlusieurs fois jlui disais d'allez dans une direction, il n'y allais pas, je pensais c'étais faux non c'est juste que c'étais mal fait!!!Bon heureusement, la fin est bien quand même et la musique est bonne