Le fait qu’on s’intéresse autant aux résultats de Super Mario Run est dû à deux facteurs importants. Le premier c’est le violent retour de bâton que s’est pris le jeu en pleine tête de la part des joueurs qui n’ont pas compris le fonctionnement du paywall, ou le tarif des 10 euros, ou les deux. Le second, c’est le fait qu’il s’agisse du premier jeu basé sur une grosse, si ce n’est la plus importante, licence de Nintendo, à savoir Super Mario.Aussi la société d’analyse Newzoo, reprise par le Wall Street Journal, apporte de nouveaux éclairages sur les résultats du runner après deux semaines de disponibilité sur l’App Store. Sur cette période,Ce taux est dans la moyenne de ce qui se fait chez de grands acteurs de la plateforme comme celui de King qui se situe régulièrement au-dessus des 2 %. Le jeu aura ainsi généré plus de 30 millions de dollars, sur lequel Apple prend bien évidemment sa part d’a priori 30 %, sauf éventuelles négociations. Bref, Nintendo a dû engranger un peu moins de 20 millions de dollars dans l’opération.