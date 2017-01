Autre

Vous avez vu le questionnaire qu'il faut remplir pour (tenter de) participer à la bêta multi (uniquement sur consoles) ?



Il y a carrément des questions ouvertes. Ils veulent tout savoir sur ton passé de joueur, tes jeux préférés et il faut expliquer pourquoi tu aimes. Dire les défauts de ton jeu favori. Limite on dirait un test de recrutement.



Comme ce sont des questions ouvertes, ça veut dire que des personnes vont vraiment devoir lire les réponses et je me demande combien de gens ont fait la demande pour la bêta.

Les stagiaires vont faire des nuits blanches.