Il suffit de suivre un peu les threads et réseaux sociaux de NieR:Automata depuis la démo pour s’apercevoir que le postérieur de la belle protagoniste 2B est devenu très célèbre chez les personnes qui prennent des screens et qui dessinent des fan arts. Voici quelques exemples :Yoko Taro, directeur de NieR:Automata, a donc décidé de prendre les devants avec le climat actuel concernant la place de la femme dans le jeu vidéo.

posted the 01/08/2017 at 04:41 PM by raioh