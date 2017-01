Bonjour, cela fait plusieurs semaines que le jeu me fait de l'oeil malgré les graphismes PS2. J'ai raté les soldes steam avec le jeu à 20e mais je viens de le retrouver sur le site orange en promo à 20e aussi.



Je vois pas grand monde jouer au jeu sur twitch et je voulais avoir les avis de ceux qui y ont joués.



Sachant que j'ai déjà joué à monster hunter 3 wii et wii u mais que j'ai lâché le jeu au bout de 30/40h parce que le systeme de combat est trop lent et qu'il n'y a pas d'histoire, chose que god eater semble réglé.



Donc voilà dites moi si le jeu est bien ou pas selon vous, et si la version pc n'a pas de soucis. (vu les graphismes j'espere pas XD )