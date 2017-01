La journée de Gohan mouvementée par une série d'événements ! Un film est en cours de réalisation avec un combat de rêve, Great Saiyaman vs Mister Satan ! Un acteur nommé Barry Kahn était censé jouer le Great Saiyaman, mais alors qu'il doit jouer une dangereuse scène, Gohan se propose de le remplacer ! Je ne supporterai jamais le mal !! C'est le champion de la justice, Great Saiyaman !! En vedette dans un film avec Mister Satan ?!(Traduction DB-Z.com)

posted the 01/08/2017 at 12:19 PM by diablass59