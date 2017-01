Salut, quelqu'un connait un logiciel simple d'utilisation pour dumper des DVD ? J'aimerai si possible avoir certains de mes DVD en format vidéo AVI ou autre sur mon PC mais je ne sais pas comment faire. En temps normal je ne me serais pas fait chier et je les aurait DL directement mais là c'est des DVD que je ne trouve pas sur le net genre Star Wars en Japonais

posted the 01/08/2017 at 10:55 AM by momotaros