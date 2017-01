Voici une Information autour de la Saga Uncharted :Le cinéaste Joe Carnahan a annoncé sur son compte Instagram que le script de l’adaptation cinématographique de la Saga Uncharted officielle a été écrit. Il précise que maintenant le vrai travail peut commencer. Joe Carnahan a travaillé sur des films tels que The Gray, The A-Team et Smokin 'As. Concernant les acteurs, on ignore pour le moment qui jouera le Héros, Nathan Drake, entre autres…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=1331805/