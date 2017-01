Bonsoir,



On va sans doute dire que je troll, mais j'ai quelque chose a dire:



Je vient de jeter un rapide coup d'œil au promotion du psn, et je constate qu'il y a de nouveau jeux rajouter au promo de janvier.



Je voit en haut de la liste, que le jeux the last guardian de chez sony, est actuellement afficher au prix de 39,99€ au lieu de 59,99€.



Certain ici vont sans doute le prendre sans hésiter, car certe cela fait 20€ de moins (fin de la promo le 21/01/2017, mais chez moi ça fait l'effet inverse.



Pourquoi?



Parce que le jeux est sortie le 7/12/2016. En gros il y a un mois.



Je pense que ce genre de pratique est impardonnable envers les gens qui soutiennent les gens qui font les jeux.



Je pense qu'a terme, ça va avoir un effet pervers.



Je pense que beaucoup de gens comme moi, vont finalement patienter pour prendre un titre, alors qu'il y a pas si longtemps je prenait tous mes jeux day one....





Mais en l'état, au vu des promo a répétition, très rapidement après la sortie d'un titre....j'ai plus envie de perdre de l'argent bêtement, et je vais patienter quelque mois avant de prendre un jeux.



Exemple: uncharted 4 était afficher a 27€. Alors que 2 semaine plus tot il était a 32€....

Que faire? attendre tous simplement.



Je parle uniquement des jeux en demat vendu sur le psn. Même si j'ai constater une baisse de 30€ chez micromania pour le jeux final fantasy XV.







Voilà, si j'ai put lancer un débat, dans la joie et la bonne humeur, mission accomplie.



Mais je pense encore une fois, que baisser des gros jeux aussi vite va avoir des conséquence sur les ventes des futurs titres qui sortiront par la suite.



(j'ai déjà rayer de ma liste mass effect 4, que je prendrait je pense vers juillet/aout avec un prix divisé par 2 si cette pratique continue.)