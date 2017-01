Voila des le commencement j'ai senti un problème dans ce jeux. Le nivaux global des joueurs est vraiment faible pour un jeux aussi simple. Je me suis dit que peut être en mode classé ça serra mieux. Alors oui en classé les match sont plus serré MAIS .... incroyable le nombre de leave en plaine partie. Blizzard devrait au moins laissé un bot en attendant un joueur. D’ailleurs en général après un leave il n'y a pas de remplaçant. C'est inacceptable pour du mode classé. Le premier jeux blizzard ou je suis extrêmement déçu. Qu'elle dommage impossible de jouer en normal à cause du TREEEEES FAIBLE niveaux des joueurs et impossible de jouer en classé à cause des leave.

Avez vous remarqué ça vous aussi?