Voici une Rumeur autour de la Nintendo Switch :Selon le quotidien japonais Nikkei, la Nintendo Switch devrait être commercialisée au prix de 25 000 yens au Japon, ce qui est dans la moyenne des prix des consoles de salon de la firme sur ce marché. A titre de comparaison, la WiiU était vendu à 26 500 yens pour le pack de base et à 31 500 yens pour le pack Premium. En se basant sur la conversion yens-euros, il est probable que la Nintendo Switch soit commercialisée entre 200 et 250 euros en Europe…Source : http://www.true-gaming.net/home/329304/

posted the 01/07/2017 at 10:47 PM by link49