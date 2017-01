À moins d'une semaine de la grande présentation de la Nintendo Switch, les rumeurs au sujet de la console continuent de se propager sur le net. Aujourd'hui, c'est au tour du vidéaste OBE1plays de partager ce qu'il a appris grâce à ses sources. D'après ces dernières,, qui ne seraitLaura Kate Dale a rapidement réagi à cette rumeur sur Twitter et a avoué qu'elle a appris la même chose tout en insistant sur le fait que le projet n'est pas basé sur Zelda ou Star Fox, ce qui rajoute de la fiabilité à cette rumeur.

Like

Who likes this ?

posted the 01/07/2017 at 10:33 PM by nicolasgourry