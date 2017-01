Sur fond de CES 2017, Dell signe le premier moniteur d’une définition 8K (7680 par 4320 pixels) de 32 pouces au monde : Dell IP3218K.une dalle aux caractéristiques honorables et qui fait suite à un autre moniteur 8K annoncé par Sharp l'année dernière.Reste seulement d'avoir le matériel nécessaire pour gérer une telle débauche de pixels, si un Triple SLI TITAN X gère du 8K sans aucun problème, il le fait sur 4 moniteurs 4K, là faudrait se disposer d'une sortie HDMI 2.1 capable de véhiculer 8K60fps via un seul port.

posted the 01/07/2017 at 07:18 PM