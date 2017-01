Piouu quel plaisir de retrouver ce bon vieux mode mercenaire de RE 5 ultra dynamique et super-technique. Je vous partage une petite vidéo faite avec un player random qui maîtrisait assez bien le jeu, ça fait plaisir de voir encore des passionnés sur ce mode. Celui de RE 6 est aussi pas mal ! Bon visionnage et Vivement RE VII le 24 au passage.

Like

Who likes this ?

posted the 01/07/2017 at 06:58 PM by marchand2sable