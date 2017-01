Cet génération à débuté avec l'annonce de la WiiU, Nintendo sont les premiers à annoncé l'arrivé de cet génération suivie de la ps4 et Xbox One.



Et Nintendo sont aussi les premiers à annoncé l'arrivé de la nouvelle génération avec la Nintendo Switch, la puissance n'est pas à prendre en compte avec Nintendo depuis la Wii



Microsoft doit agir vite, les 25 millions de ventes de la Xbox one sont une catastrophe par rapport à la Xbox 360 qui a mis à genoux la ps3 pendant longtemps



De plus les ventes de la Xbox 360 et de la ps3 sont en coude à coude quand on voit les dernières ventes, Microsoft a tenu tête à Sony et ce fut un très gros succès



Donc la Xbox one est un échec cuisant, les ventes de la ps4 sont à 50 millions, le double de la Xbox one,



Pour revenir sur le devant de la scène, Microsoft doit agir vite et pour cela un nouveau départ s'impose.



Et la Scorpio est une nouvelle génération et quand on pose la question à Phill Spencer si c'est bien une nouvelle génération, il est pas très clair dans ses explications car Microsoft adopte une toute nouvelle stratégie sur le thème de l'unification que j'expliquerai dans une autre article



Mais la scorpio est bien une nouvelle génération avec toute la puissance qu'il embarque, la Xbox one sera dépasser et de loin.



La génération précédente est spéciale et à durer très longtemps car tout le monde a pu trouver son compte



Ici c'est plus pareil Nintendo et Microsoft doivent renouer avec le succès et aussi contrer Sony



Sony sera dans l'obligation de sortir une ps5 car les 2 autres constructeurs auront sortie leurs nouvelle console et Microsoft une bête en puissance "la console la plus puissante au monde"



Sony prendra son temps et seront sûrement les derniers à sortir la ps5 donc pour l'année 2018.