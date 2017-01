Raja Kaduri chef du département Radeon chez AMD vient de livrer un interview très intéressant en marge du CES 2017 abordant plusieurs sujets surtout sur la nouvelle architecture VEGA.Parmi les moments forts de l'interview, celui ou il explique comme quoi les développeurs gaspillent souvent trop de mémoire vive et que la plupart des jeux peuvent tourner normalement àde VRAM, il enchaîne par un avis à charge des réglagesselon lui puisqu'ils ne livrent pas dans la plupart des cas une différence significative et ont un impact trop négatif sur les performances qui ne vaut pas la peine.

Like

Who likes this ?

posted the 01/07/2017 at 06:14 PM by kyuta