Voici le dernier Top Most Wanted Famitsu allant du 15 au 21 décembre 2016 :Les jeux The Legend of Zelda : Breath of the Wild sur WiiU, Kingdom Hearts III sur Ps4, Ni-Oh et NieR : Automata gagent une place, Dragon Quest Monsters : Joker 3 Professional et Final Fantasy XII : The Zodiac Age gagnent cinq places, Final Fantasy VII Remake, For Honor sur Ps4 et Resident Evil 7 sur Ps4 restent stables, The Snack World et et Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue gagnent deux places, Monster Hunter XX : Double Cross et Musou Stars sur Ps4 perdent une place, Dragon Quest XI reste stable sur Ps4 et gagne une place sur 3DS, et Horizon Zero Dawn fait son retour…Source : http://nintendoeverything.com/famitsus-most-wanted-games-1117/