Bonsoir a tous,je reviens avec un aperçu de ma collection de jeux et de mangas ainsi de quelques figurines.On commence par la PS4 coup de cœur pour cette édition:j'ai failli prendre celle de final fantasy 0 mais finalement non.Pour les jeux voila une image plutôt de lister les noms:Pour la one j ai pas pris de photo c est une édition normale vieux modèle avant la S, je n y joue pas vraiment la pauvre elle pourrit sur le meubleensuite on trouve la wii U sympa comme console elle prends la pose a cote de sa grande sœur.Je l avais prise suite au test de rayman dans un chez marcus, le prix restait jusque la rédhibitoire pour mon porte monnaie qui criait famine.On passe a la ps3 ici une slim, après le décès tragique de ma FAT 60go suite a un YLOD je me suis prise celle ci pour l arrivée de MW3les jeux qui vont avec séparés en 2 photos afin d'identifier les éventuelles contre-façon.Interlude avec ce poster aux limites de la pédophilien'ayez crainte j'ai bientôt termina...Un peu ̶d̶'̶a̶t̶t̶o̶u̶c̶h̶e̶m̶e̶n̶t̶s̶ de douceur dans ce monde de brute avec la vita ici une édition hatsune miku:y avait pas mal de jeux jap qui m intéressait sur la vita voila pourquoi j en ai fait l acquisitionmention spéciale a binding of isaac un superbe jeu de merde.et pour finir on a la console favorite a ̶i̶t̶a̶c̶h̶i̶ amassous qui est sous le joug d un alerte enlèvement avec le jeux pokemon alpha sapphire donc pas de photo d elle vieux modele XL.Je vous montre malgré tout les orphelins pris en charge dés le drame.Cest tout pour la partie jeux-videos.Pour ceux que ça intéresse voila ma collection de mangas en tout genre:Un lien pour y voir plus clair:Bonus de photos dévergondées......de ma personneLa tour Karin:FIN.Merci d avoir pris la peine de scroller en ayant conscience d'un possible syndrome du canal carpien, pour ceux ayant été choqués une cellule psychologique vient d'être mise en place.Pour toute plainte veuillez éviter de vous adresser a l'auteur qui souffre de schizophrénie aiguë.