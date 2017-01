votre CA, nom IG et vos disponibilités

Salut,On repart comme les 2 dernières fois. J'ai un tas de reste de breed à donner à ceux qui sont intéressés. Et plutôt que les relâcher autant faire en sorte qu'ils trouvent un petit foyer pour les accueillir. Cette fois ci, nous avons du petit Abra DW, des Ténéfix DW et des Draby.Nature : TimideTalent : Garde MagikEgg Move : /Ball : Poke Ball (les 5IV parfait sont dans des vilaines Hyper BallNature : MalinTalent : FarceurEgg Move : SoinBall : Poke BallNature : RigideTalent : Tête de RocEgg Move : Danse Draco, Hydrocanon, Dracochoc et OuraganBall : Poke Ball ou Lune BallCeux que ca intéresse, laissez un com' en me notifiant avecpour faciliter les échanges et qu'on se synchronise (je ne serais pas forcément la lors de votre demande).Note : Il me reste encore quelques Mimiqui, Rocabot, Nounourson ou Sabelette. Le détail ici :