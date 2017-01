Il n'aura pas fallu attendre longtemps avant de voir une baisse de prix pour le collector de The Last Guardian.A l'intérieur du coffret, il y a :-Le jeu-Un steelbook-Un Artbook-L'OST en digital-Une statuette de Trico et de sa fève (Le tout pour 81€ au lieu de 130€N'oubliez pas que si vous commandez en passant par les liens, je pourrai refaire un autre concours