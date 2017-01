Les inscriptions à la bêta multijoueurs de Mass Effect Andromeda vienne de débuter.Avant de pouvoir choisir la plateforme, vous devrez répondre à une série de questions. Une fois les questions remplies et la plateforme choisies, il ne vous restera plus qu'à patienter et espérer que vous soyez tiré au sort pour y participer. Aucune date concernant le début de la bêta n'a été annoncée pour le moment.