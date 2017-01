Serath (Ordre, Corruption) est un Pourvoyeur de dégâts unique en son genre : elle combat au corps à corps. Exploitant au maximum chacune des compétences de son kit, elle peut rapidement se retrouver au contact des ennemis pour se déchaîner sur ses adversaires.■Châtiment (BDS / R1) - Serath attaque un ennemi en lui infligeant des dégâts et en appliquant une Lenteur. Cette attaque se propage aussi sur les ennemis à proximité.■Courroux des cieux (A / Carré) - Serath lévite sur place et frappe chaque cible dans une zone avec une lacération fantomatique. Chaque lacération inflige des dégâts, une cible après l'autre, avec un délai entre chaque attaque. Pendant cette compétence, Serathest immunisée aux dégâts et au contrôle de masse.■Ascension (E / Cercle) - Élevez-vous dans les airs avant de plonger rapidement en piqué sur une certaine distance, infligeant des dégâts dans la zone ciblée.■Hérésie (R / Triangle) - Serath laisse son côté ténébreux prendre le dessus, et ses compétences appliquent désormais une Brûlure qui crée une aura de Faiblesse autour des ennemis affectés. Les ennemis enflammés encaissent des dégâts additionnels à chaque attaque de base de Serath.Comme toujours, tous les héros de Paragon sont gratuits, avec un nouvel arrivant toutes les 3 semaines. Serath sera disponible dès Mardi sur PC et PS4..