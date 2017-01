IGN a listé les 10 meilleurs jeux de 2016 :10. Darkest Dungeon09. XCOM 208. Pokemon Sun/Moon07. Stardew Valley06. Uncharted 4 : A Thief's End05. Titanfall 204. Dishonored 203. The Witness02. InsideEt voici leur jeu de l'année :01. OverwatchDétail supplémentaire, voici le choix des lecteurs :C'est selon eux Uncharted 4 : A Thief's End le jeu de l'année...Source : http://au.ign.com/wikis/best-of-2016-awards/Game_of_the_Year

posted the 01/07/2017 at 02:47 PM by link49